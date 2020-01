Continúa incendio en Tembladeras, la mañana de este lunes: PC de Xico

Autoridades locales del municipio de Xico informaron que el incendio forestal que se registra cerca de la comunidad de Tembladeras, se volvió a activar esta mañana cerca de las 8:00 horas.



De acuerdo a elementos de Protección Civil Municipal, a la 1 de la mañana estaba controlado, sin embargo esta mañana se reactivó en menor intensidad.



Confirmaron que en el punto se encuentra personal de Protección Civil del Estado, así como de CONAFOR y CONANP, mientras Protección Civil de Xico espera nuevas indicaciones.



“Aunque estamos en espera por el tipo de terreno es bastante complicado y peligroso, no pueden ingresar quienes no tienen el conocimiento, CONAFOR es quien está coordinando los trabajos allá”, indicó un trabajador de esa dependencia.



Cabe mencionar que cerca de las 23:00 horas, Protección Civil Estatal emitió un comunicado donde indicaba que hasta esa hora el fuego había alcanzado una extensión aproximada de 20 hectáreas y no se registraban personas lesionadas ni había riesgo para la población.