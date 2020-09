Continúa investigación en contra del Director de Servicios Municipales de Orizaba

El regidor primero de Orizaba, Emmanuel Gómez García, señaló que sigue la investigación en contra del director de Servicios Municipales, Arturo Ramírez Durón, y espera que en breve se pueda tener un veredicto.



Recordó que Rodríguez Durón es señalado de presuntos actos de corrupción y nepotismo, por lo que el Cabildo aprobó el pasado 14 de agosto una investigación a ese funcionario.



Indicó que por lo que sabe, la investigación continúa y la próxima semana les podrían informar si hubo alguna irregularidad en el actuar del funcionario municipal.



Mencionó que el alcalde Igor Rojí ha hecho algunas declaraciones de que no se ha visto ningún daño a la economía del ayuntamiento o desvío de recursos y en lo personal le da tranquilidad que diga eso, por lo que solo se espera que así lo ratifique la investigación que se realiza.



Dijo que no podría juzgar a alguien sin saber qué fue lo que ocurrió, por lo que, si bien se pidió una supervisión, tampoco se permitirán injusticias.



“Si hay una culpabilidad, adelante, si no, a seguir trabajando para que Orizaba siga siendo ese municipio pujante y en desarrollo que todos conocemos”, señaló.



Sobre la detención del delegado de Tránsito en días pasados por una supuesta agresión, dijo no estar enterado del asunto.