Continúa ola de desapariciones de menores en región de Orizaba

La ola de personas desaparecidas continúa sumando a la lista a hombres y mujeres y en esta ocasión se reportó ante autoridades ministeriales la desaparición de Andrea Anahí Contreras Avendaño.



La adolescente de 15 años de edad desapareció el pasado 27 de agosto cuando salió de su domicilio para realizar algunas actividades, pero al paso de las horas no regresó.



Andrea vestía sudadera Rosa con una minie de lentejuela, pantalón de mezclilla y tenis azules, a pesar de que llevaba su teléfono celular está apagado, desde el día de su desaparición.



Explican familiares a las autoridades que la joven no tenía problemas en su casa ni con amistades, por lo cual no tenía motivos para irse de su casa y el temor es que algo le haya pasado.



Cabe señalar que en las últimas semanas se ha reportado la desaparición de cuatro menores de edad quienes dejaron de tener contacto con sus familias, sin que hayan aparecido a esta fecha.