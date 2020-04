Continúa respaldo a proyectos productivos durante contingencia, destaca Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que por medio de proyectos productivos, las familias veracruzanas podrán hacer frente a la situación económica que genera la contingencia por la Emergencia Sanitaria por coronavirus.



En el municipio de Emiliano Zapata, el mandatario estatal entregó cabras, alimentos y demás insumos para que familias puedan iniciar una microempresa, con la que podrán producir queso y otros productos derivados.



“Una de las actividades importantes es no suspender la logística de distribución de alimentos, la producción de alimentos, la agroindustria y buscar la manera de apoyar a las familias que más lo necesitan con una forma sustentable, como son los proyectos productivos que estamos repartiendo a través del DIF”.



Y es que destacó que se está transformando la forma en que se venía operando a través del DIF y de otras instituciones, como SEDESOL, “que es la que gente tenga una manera de producir, dedicarse a una actividad productiva”, afirmó.



Es por lo anterior, que el Ejecutivo estatal dejó en claro que ante la situación que atraviesa el país, no se podía detener este programa, el cual busca generar movilidad y desarrollo económico entre la población de diversas regiones del Estado.



“De esta manera vamos a seguir trabajando ahorita en estos tiempos con lo sustancial, estamos en una situación complicada pero esto era fundamental, tenemos que hacer la entrega de alimentos y de esta forma de trabajo de producción de alimentos de la gente”.



García Jiménez dijo que se trata de una nueva manera de apoyar a la población por medio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como también con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL), donde existe plena transparencia en la designación de los apoyos.



Es por ello que, de manera simbólica, se realizó la entrega a seis familias del municipio de Emiliano Zapata, las cuales acordaron trabajar en conjunto en dicho proyecto para generar sus propios ingresos que les permita subsistir durante la contingencia y en el futuro.



“Para que las familias puedan tener una manera de crianza de alimento, las cabras producen leche y a través de esto implementar una venta de quesos, se les está entregando a cada familia paquete de alimentos, bebederos y también al interior un paquete de medicinas y de tratamientos veterinarios, para que de esta manera la gente podrá tener una forma sustentable de vivir, de mantenerse en estos días complicados y por eso esta entrega no la suspendimos”, puntualizó.