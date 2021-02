Continúa vacunación para adultos mayores en región de Coatepec

El responsable de la delegación de Programas Federales en Coatepec, Filiberto Martínez Casas, informó que se instalaron puestos de vacunación en las localidades de Baxtla, Monte Blanco, Texín y la cabecera municipal de Teocelo, para que los adultos mayores que tengan problemas para movilizarse eviten hacer grandes traslados.



“En el caso de adultos mayores que están en condición de no poderse movilizar, van a acudir los Servidores de la Nación a visitarlos para poder hacer la inmunización”, acotó.



Asimismo, explicó que en el caso de los adultos mayores que por alguna razón no lograron inscribirse en la plataforma por vía Internet, pueden llegar a los puntos de vacunación para solicitar sean inmunizados.



No obstante, advirtió que tendrán que pasar por un proceso adicional para poder hacer su inscripción, el único requisito es que deben tener su residencia en la localidad donde se ubica el puesto de vacunación y deben acudir en un horario de 9:00 a 16:00 horas, preferentemente que ya hayan desayunado.



Del mismo modo, recalcó que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los municipios de Acajete y Teocelo se lleva a cabo sin la gestión de nadie, sino que se hace de acuerdo con criterios técnicos y demográficos de la Secretaría de Salud Federal.



“En cada punto de vacunación hay una lona que señala que este programa es ajeno a cualquier partido político y cualquier persona ligada a algún partido, por lo que, quien quiera hacer un uso distinto podría hacerse acreedora a sanciones”, señaló.



Cabe señalar que algunos precandidatos en la región de Teocelo se “adjudicaron” la gestión de la vacuna ante la población.