Continúan bloqueadas bodegas de ZUCARMEX, en Coatepec

Las instalaciones de ZUCARMEX, ubicadas sobre la carretera hacia El Grande en Coatepec, se encuentran bloqueadas por un grupo de productores inconformes por la baja en los precios del azúcar.



Al respecto, Juventino Reyes Jácome, refirió que los ingenios del país no están cumpliendo con las cantidades de exportaciones que tienen que hacer, lo que deriva en una baja del precio del endulzante.



“Nos manifestamos porque todos los ingenios del país no están cumpliendo con la exportación que tienen que hacer. No están empezando los convenios a nivel nacional y no están exportando la cantidad que debe de ser. Cada ingenio tiene una demanda para exportar, según la exportación es la capacidad del ingenio”, detalló.



Recordó que esta protesta inició desde el pasado 11 de febrero y no se levantará hasta que no se agilicen las exportaciones de azúcar.



“Comenzamos el 11 de febrero y vamos a estar hasta que el líder nacional Daniel Pérez, de la Unión Nacional de Productores de caña, A.C. de órdenes de parar esto, no ha habido convenios, vamos a ver qué negociaciones hay y cuidandoque no salga la azúcar barata, nos ordenaron que dejáramos salir con el azúcar arriba de 800 pesos el bulto. Ojalá se solucione y los ingenios exporten y nosotros no estemos batallando”, finalizó.