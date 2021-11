Continúan el contagio de COVID en Veracruz; se reportaron 115 nuevos casos

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 122 mil 278 (+115 nuevos) casos de COVID-19 en la entidad, de 260 mil 976 eventos analizados.Con respecto a la incidencia de contagios activos, hay 355 positivos y 155 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria se han recuperado 107 mil 453 pacientes y permanecen en vigilancia 350.La dependencia contabiliza 14 mil 475 (+ 30 nuevos) fallecimientos, reportando 125 mil 746 resultados negativos y 12 mil 952 sospechosos acumulados.Plan Nacional de VacunaciónEste jueves continuará la aplicación de segundas dosis al grupo de 18 a 29 años de edad, junto con mujeres embarazadas a partir de la novena semana.04 y 05 de noviembre:Banderilla.Del 04 al 06 de noviembre:Catemaco.Del 08 al 10 de noviembre:Martínez de la Torre.Del 08 al 11 de noviembre:Córdoba.Del 10 al 12 de noviembre:Orizaba.Tuxpan.Sobre la inmunización a niños y adolescentes entre los 12 y 17 años, es preciso informar que la institución del Sector Salud donde llevan un expediente clínico será la encargada de comunicar fecha, hora y sede en que serán vacunados.Lo anterior con previo registro en https://mivacuna.salud.gob.mx, plataforma en la cual indicarán la comorbilidad del paciente. Si alguno acude a un módulo sin cita o inscripción no será atendido, pues la logística está organizada de tal manera que se protege la integridad de los menores.Nuevamente el llamado a los padres de no hacer caso a mensajes que circulan en redes o chats invitando a inocular a sus hijos; al mismo tiempo, el exhorto a quienes actúan de mala fe para que respeten la necesidad de muchas personas.En todo el país comenzó este día la vacunación contra la influenza; a Veracruz le corresponden dos millones 128 mil 248 dosis, de las cuales los Servicios de Salud aplicarán un millón 64 mil 787 en todos los centros de las 11 jurisdicciones sanitarias.Lleva a los niños menores de cinco años, a los adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, pues representan al grupo de mayor riesgo.La campaña concluirá el 31 de marzo del año próximo y no hay problema si ya recibieron el esquema anti-COVID-19; al contrario, más protegidos estarán. También serán inmunizados personal de Salud y migrantes de paso por la entidad.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!