Continúan los reclamos por vacunas en Jurisdicción Sanitaria de Orizaba

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba están inconformes porque ya van tres veces que les prometen ser vacunados, acudiendo incluso al sitio donde se supone los van a inmunizar, pero todo es mentira.



A través de un mensaje que circula en redes sociales y de los mismos testimonios del personal, hay una mala organización y dirección de esta dependencia de salud por parte del jefe Baruch Alanís.



"En la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba no les basta íolo con echar a perder la vacuna antiCOVID, sino hay mala organización y planeación. Somos una burla y se aprovechan de la necesidad y desesperación de muchos trabajadores para ser vacunados".



Explicaron que el viernes en la jornada de vacunación en el municipio de Atzacan llevada a cabo en el auditorio de la comunidad, fue citado de manera emergente el personal de salud que no tuviera aplicada la dosis, arribando trabajadores administrativos y de vectores, alcanzado unos cuantos la primera dosis de la vacuna.



Pero también los empleados de varias clínicas lejanas arribaron, sin embargo fueron rechazados pues les aseguraron que ya no había dosis, pero más allá de eso no les permitieron el ingreso al auditorio.



"Es humillante y denigrante que se burlen así de los trabajadores de la salud, abusando de la necesidad y desesperación de ser vacunados, cuando muchos ya nos enfermamos atendiendo a la población y que nuestra vida ha estado en juego.



“Afortunadamente los pasantes fueron los primeros en acudir a vacuna, ya que estaban citados, recordemos que también ellos atienden en las clínicas y están expuestos. Pero: ¿por qué dejar a lo último a nosotros los trabajadores de la salud? ¿Por qué aun cuando muchos de nosotros apoyamos en las brigadas ni siquiera estamos vacunados?".



Finalmente, apuntaron que los jefes en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, no tienen especialidad, maestría o doctorado, sino que son gente improvisada al frente de una dependencia de salud.