Continúan protestas de pensionados de Xalapa por pagos en UMA

Un grupo de jubilados y pensionados de Xalapa se sumaron al rechazo del dictamen de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina el pago de pensiones en UMA y no en salarios mínimos.



Además, expresaron que estas modificaciones a la larga traerán consecuencias en la calidad de vida del pensionado y del jubilado.



Con una pequeña protesta en la plaza Sebastián Lerdo, solicitaron la intervención del Gobierno del Estado.



"Nos afecta a todos, no sólo a los que apenas se van a jubilar como se ha dicho en muchas ocasiones. Si hacemos cuentas de acuerdo con el salario mínimo, no alcanzamos ni a los 10 salarios mínimos, un aproximado de 15 mil pesos de reducción", comentó Lucina Argüelles, maestra recién jubilada.



Aseguró que estos cambios ya se vieron reflejados en varias nóminas de jubilados y pensionados con una significativa reducción en sus ingresos.



"A nosotros al momento de que ya firmamos nuestro pago ya viene en UMA. Traemos un oficio al Gobernador para que nos de su apoyo como máxima autoridad del Gobierno del Estado", expresó.