Continúan reclamos de extrabajadores portuarios; paran labores del SAT

Las operaciones en las oficinas del Sistema de Administración Tribututaria (SAT) de Boca del Río pararon la mañana de este lunes luego de que integrantes del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos tomarán las instalaciones.



Una vez más, demandaron que el SAT les entregue el edificio ubicado en Rayón y Zaragoza en el Centro Histórico de Veracruz, el cual aseguran pertenece a los trabajadores.



"La devolución total de los edificios y queremos la participación de una persona que tenga voz y voto mandaron a una persona de México que no toma decisiones, nada más para ganar tiempo, que quieren darnos 15 días pero ya esto comenzó", dijo el secretario general del Sindicato.



Desde el pasado jueves, los extrabajadores tomaron las instalaciones del SAT en el Centro y no hay servicio.



Durante la mañana de este lunes, llegaron e impidieron la entrada de los trabajadores en la Torre 1519, en Boca del Rio, advirtiendo que mantendrán tomadas las oficinas por el tiempo que sea necesario.



"No dejamos entrar a nadie, desde el jueves tenemos tomados el de Rayón, no hay actividades hasta que venga alguien del Gobierno federal".



Señalan que desde hace 28 años se realizó una requisa en el Gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y desde entonces reclaman sus propiedades con el argumento que en las declaraciones mañaneras del presidente de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se regresarían a los portuarios sus bienes congelados.