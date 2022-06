Continuará búsqueda de Viridiana, anuncia su familia

Con una breve marcha en el centro de Xalapa, los padres de Viridiana Moreno Vásquez anunciaron que las jornadas de búsqueda de su hija continuarán.Ello, al reiterar que no hay certeza de que los restos hallados en Chachalacas, Úrsulo Galván, sean los de “Viri”, puesto que no hay pruebas de ADN y faltan los exámenes antropológicos.Luego de realizar una conferencia de prensa, Aurora Vásquez y Enrique Moreno encabezaron una marcha de la calle Ignacio Zaragoza a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en donde insistieron en que no creen en la Fiscalía de Veracruz.“A mi hija la vamos a seguir buscando (…), gracias a Dios todo el pueblo está con nosotros y seguiremos en la lucha hasta esclarecer y encontrar en realidad a mi hija”, declaró Enrique Moreno.Los familiares y amigos de Viridiana también realizaron algunas pintas en la explanada de la plaza pública y después organizaron un círculo humano para demostrar que están unidos para saber qué pasó con la joven de 31 años que desapareció en ciudad Cardel, municipio de La Antigua, el pasado 18 de mayo.“Mija, Viridiana, te amo; te seguiré buscando hasta encontrarte”; “Te sigo buscando, te amo”, escribieron con gis de colores Aurora y Enrique frente al Palacio de Gobierno.Enrique Moreno Marini, padre de Viridiana, además advirtió que continuarán manifestándose para exigir justicia en el caso, toda vez que rechazan la postura de la Fiscalía General del Estado (FGE) acerca de que la joven fue víctima de un asesino serial ya detenido, de nombre Greek “N”, junto a su presunta pareja sentimental y cómplice, Adamari “N”.En la protesta participaron pobladores de Tlaltetela, lugar de donde es originaria Viridiana, así como también de localidades aledañas.Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado detuvo a Greek “N” y Adamari “N” como presuntos responsables del delito de feminicidio, a quienes se les impuso uno u dos años de prisión preventiva oficiosa, respectivamente.De acuerdo con la versión oficial, después de que se denunció la desaparición de Viridiana, su cuerpo fue encontrado desmembrado en el poblado de Chachalacas, situación que los familiares no están dispuestos a aceptar hasta obtener los resultados de la prueba de ADN que realizarán en un laboratorio externo.