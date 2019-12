Continuarán operativos contra venta de pirotecnia en Coatepec, advierten

El director de Protección Civil de Coatepec, Luis Delfín Montané, informó que este domingo se decomisaron 80 kilos de pirotecnia en un operativo “sorpresa” en las inmediaciones del Mercado “Miguel Rebolledo”.



Refirió que luego de un reporte ciudadano que alertó sobre la venta de este producto, se acudió al lugar junto con elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Estatal, así como de la dirección de Comercio y Protección Civil.



El funcionario admitió que el personal fue agredido por los vendedores ambulantes, aunque no resultaron lastimados, y además señaló que ninguna persona fue detenida por estos hechos.



“Ayer se recibió el reporte en la Dirección de que había venta de pirotecnia, pero eran palomas, cañones y las llamadas bazucas, en las inmediaciones de la escuela ‘Benito Juárez’. Entonces se llevó a cabo el operativo, a veces nos informaban de que había ventas y cuando llegábamos ya no había nada. Como es un delito federal fuimos con la Guardia Nacional, policía municipal. El personal fue agredido por las personas; incluso en nuestra camioneta teníamos pirotecnia para destruir, se destruyó toda, un aproximado de 75 a 80 kilos”, explicó.



Refirió que desde noviembre se avisó a los comerciantes del mercado así como a vendedores no fijos de la prohibición de la venta de pirotecnia.



“Son operativos sorpresa en conjunto con la Guardia Nacional. Desde noviembre se giró un documento a la administración del mercado, a locatarios y ambulantes que estaban ahí, acerca de que estaba prohibida la comercialización de pirotecnia. Y es que es un problema para los niños autistas, los animales y es un peligro para la población”, sostuvo.



Finalmente, aseguró que los operativos continuarán durante los siguientes días, por lo que hizo un llamado para evitar la venta y la compra de esta mercancía.