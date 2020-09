Continuarán todo septiembre las exposiciones virtuales en la plataforma digital del IVEC

Durante esta temporada en que la pandemia ha hecho cancelar reuniones masivas, las exposiciones que se presentan en los recintos culturales del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) han llegado a una mayor cantidad de público gracias al alcance de la tecnología.En la página web www.ivec.gob.mx y en las redes sociales de los recintos culturales del IVEC se difunde el trabajo de las y los artistas veracruzanos para que el público conozca el trabajo de destacados creadores que muestran su talento en diversas disciplinas como pintura, gráfica, fotografía.Todo septiembre continúa, desde el Ex convento Betlehemita, la exposición retrospectiva Andares y discursos, en la que Lourdes Azpiri nos presenta un recorrido por las piezas que ha realizado en los últimos 20 años. Durante su trayectoria ha trabajado dibujo, pintura, cerámica, instalaciones y libros de arte. Ha presentado 16 exposiciones individuales y participado en más de 50 colectivas dentro y fuera del país. Es fundadora e integrante del Colectivo MÚCAR que reúne a artistas visuales del puerto de Veracruz.Una segunda exposición retrospectiva en Casa Principal es El paisaje que nos rodea de Susana García Espinosa, pinturas que retratan un entorno construido de realidad y fantasía. Ella estudió Artes Plásticas en la UV y cursó la maestría en Bellas Artes en la School of Art de Aberystwyth University en Gales, Reino Unido. Ha sido seleccionada para desarrollar proyectos en residencias artísticas internacionales y ha expuesto su obra plástica en Gales, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y México.En el marco del 29 aniversario de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, en la Sala virtual GACX, se presentan tres exposiciones:Iniciamos con Escalas en el medio ambiente veracruzano, exposición fotográfica de Gerardo Sánchez Vigil, en la que el público podrá conocer diversos ecosistemas del territorio veracruzano a través de imágenes que recuerdan el compromiso por el cuidado del medio natural con el que actuamos en estrecha simbiosis. Gerardo Sánchez se especializa en fotografía de naturaleza, flora y fauna. Ha trabajado para proyectos de conservación, sustentabilidad, y ha laborado para la UNESCO y el INECOL, entre otras instituciones.En la exposición La espera, se puede apreciar una serie de 27 monotipos realizados por Roberto González, cuyo tema central es la migración. Los personajes en sus obras crean atmósferas desoladas en colores ocres que, al no poder desplazarse, esperan. Roberto González ha participado en exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Canadá, y en colectivas en Japón, Croacia y Serbia. Ganador de diversos premios y menciones honoríficas, desde 2010 es coordinador de la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la UV.Se encuentra disponible también la exposición Johnnie C’alladhan: Vulnerabilidad, cuyo eje abunda sobre las prácticas de violencia homofóbica masculina, como una propuesta para tomar una postura ética y estética frente a los índices de discriminación y violencia contra comunidades de la diversidad sexual. Jonathan Escobedo estudió Artes Visuales en la UV y la maestría en Estudios de Género en la misma casa de estudios. Fue ganador en la cuarta emisión de la Bienal de Arte Veracruz 2018 y participante en la XXII edición del PECDAV 2017-2018.Desde la Casa de la Cultura de Coatepec, el artista gráfico Carlos Garibay presenta una serie de grabados que ha titulado Miradas de Coatepec y que brinda un breve recorrido por el centro histórico de este pueblo mágico y revela motivos de su paisaje que, en ocasiones, por lo acelerado del andar cotidiano, no contemplamos. Carlos Garibay realizó sus estudios en la Facultad de Artes Plásticas de la UV. Ha participado en varias muestras y produce su obra actualmente en su taller de grabado Bosque Gráfico.El talento de niñas, niños, jóvenes y adultos podrá conocerse a través de la exposición Pintando un paisaje desde tu ventana, conformada por dibujos y pinturas realizadas en el taller del mismo nombre, que tuvo lugar durante mayo y junio en las plataformas digitales del IVEC. Las obras seleccionadas pertenecen a participantes de distintas partes del estado de Veracruz, Puebla, Guanajuato y la Ciudad de México y se presentan en una sala virtual del IVEC.Invitamos a navegar visitando estas exposiciones a través de la página www.ivec.gob.mx , donde podrás encontrar también convocatorias, programas especiales y la cartelera cultural de actividades del IVEC. Sigue las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube: @IVECoficial, y Twitter: @IVEC_Oficial.