Contra coronavirus, mejor excesos que “descuidos” como en Coatzacoalcos: Diputado

En Coatzacoalcos, las cosas siempre han estado mal: la economía, el comercio, la seguridad y ahora se suma la falta de acciones encaminadas a combatir el virus COVID-19, que orilló a un grupo de ciudadanos a interponer el amparo indirecto 280/2020 al que un Juez de Distrito dio entrada.



El diputado secretario del Congreso del Estado, Jorge Moreno Salinas, dijo esperar que esa situación “no reviente” y aseveró que la situación de la pandemia por el coronavirus se debe atender con seriedad, no con ocurrencias.



Por ello, agregó que el Congreso del Estado respaldará toda acción para que haya recursos adicionales para combatir la pandemia, para atender la situación de la alimentación a fin de que nadie padezca hambre, para respaldar acciones en contra del desempleo y reactivar a las micros, pequeñas y medianas empresas.



Sin embargo, lamentó la situación que se vive en Coatzacoalcos y dijo preferir los excesos preventivos que hay en el municipio de Veracruz a la omisión que existe en Coatzacoalcos.



“Yo prefiero el caso de Veracruz donde ha habido excesos de cuidados (preventivos) por parte del Alcalde de Veracruz, al descuido que se tiene en Coatzacoalcos”.



Cabe recordar que en el amparo indirecto, los ciudadanos acusan la omisión de las autoridades locales de Coatzacoalcos para ordenar sanitizar vehículos, vigilar y reservar las entradas y salidas de personas en la ciudad, desinfectar las principales calles y avenidas de mayor y la falta de medidas para la distribución de cubrebocas entre la población.



Hasta el momento, oficialmente en Coatzacoalcos hay 13 casos positivos de COVID-19, 1 deceso y 78 casos sospechosos, sin embargo, en el amparo, los ciudadanos argumentan que el número de infectados va en aumento de manera considerable, lo que significa que sigue la propagación del virus sin que las autoridades hayan realizado acciones concretas para detener el avance del COVID-19.



En ese sentido, Moreno Salinas aseveró que en Coatzacoalcos hace falta coordinación entre el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y las autoridades estatales y nacionales de salud.



No se trata de cuestiones de partidos, agregó, sino es una situación de salud pública que se debe atender prioritariamente para salvar vidas.



Expuso que la situación del coronavirus en la Ciudad de México y del Estado de México es muy grave, por lo que “hay que encomendarnos a Dios” y hay que hacer las cosas con seriedad, no con ocurrencias.



Al menos, dijo que por parte del Congreso del Estado hay respaldo.



“Muchos diputados estamos respaldando acciones en corto, con lo que podemos y respaldaremos todas las acciones de recursos adicionales para atender la pandemia y atender la situación de alimentación para que nadie vaya a padecer hambre y ver qué medidas tomamos para atender lo del desempleo y levantar a las micro, pequeñas y medianas empresas”.