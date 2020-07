Contra COVID-19, Alcaldía de San Andrés Tuxtla ofrece fármacos “no recomendados”

Aunque pedirá receta médica para entregarlos, el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla comenzará a distribuir de manera gratuita a la población “medicamentos de cuadro básico para padecimiento de COVID-19”, aunque algunos de los fármacos que ofrece no están recomendados por la Secretaría de Salud Federal Entre los medicamentos se encuentra la ivermectina, por el cual la Organización Pannamericana de la Salud incluso lanzó una advertencia “La Ivermectina se está usando incorrectamente para el tratamiento de COVID-19, sin ninguna evidencia científica de su eficacia y seguridad para el tratamiento de esta enfermedad. Para empeorar las cosas, la Ivermectina inyectable en formulación para uso veterinario se ha utilizado erróneamente para el tratamiento de COVID-19”No obstante, en comunicado , según el Ayuntamiento, se han disparado las compras de fármacos “sugeridos para tratar el coronavirus y no requieren receta médica, como la ivermectina”, lo que ha provocado su escasez.Por ello, la Alcaldía afirmó que tras cotizar en varias farmacias consiguió el mejor precio para armar paquetes de medicamentos básicos, los cuales estarán disponibles a partir de este miércoles 15 de julio“Vamos a tener un paquete de medicinas disponibles a partir de este miércoles en el DIF Municipal, sólo deben traer credencial de elector que los acredite como sanandrescanos y lo más importante, la receta médica de su médico en donde se indique los medicamentos que debe de tomar y si están dentro del cuadro básico que hemos conformado para apoyar a la población, nosotros lo estaremos surtiendo”, dijo el alcalde Octavio Pérez Garay.Cabe destacar que al requerirse receta médica, también dependerá del sector salud en la zona no promover los fármacos “no recomendados” para tratar el coronavirus.Además de la Ivermectina, el Ayuntamiento detalló que ofrecerá gratis acido acetilsalicílico (Aspirina), Paracetamol, Loratadina, Azitromicina, Oseltamivir y el Acetato de Metilprednisolona.De estos, el antibiótico Azitromicina y el antiviral Oseltamivir —usado para tratar la influenza— todavía se encuentran bajo estudio para determinar su eficacia y el Gobierno federal ha reiterado que no se recomiendan.En el documento “Recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, agente causal de COVID-19”, publicado por la Secretaría de Salud federal el pasado 6 de julio, las autoridades establecen que:“No se recomienda el uso de los siguientes medicamentos: Arbidol,, Ivermectina,, Nitazoxanida, Factor de Trasferencia, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de Cloro. Tampoco se recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa ni de interferones”.Las autoridades advierten que la utilización de otros fármacos deberá realizarse bajo un ensayo clínico controlado, registrado y aprobado por comités de ética e investigación en la institución en donde se trata el paciente.Asimismo, señalan que algunos de los fármacos que actualmente se investigan son Remdesivir, Favipiravir, Lopinavir/ Ritonavir, Cloroquina e Hidroxiclororoquina, Baricitinib (combinado con Remdesivir), Tocilizumab, Sarilumab, Anakinra, Plasma Convaleciente, Heparinas a diversas dosis.“Al igual que todo tratamiento médico, el tratamiento de COVID 19 debe basarse en evidencia científica de eficacia y seguridad apoyada por ensayos clínicos con metodología adecuada. La mayor parte de medicamentos que son empleados actualmente carecen de esta evidencia, por lo que su utilización fuera de ensayos clínicos es altamente cuestionable por diversas razones”, concluyen las autoridades.