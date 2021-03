Contra delincuencia, promoverán basquetbol en barrios de Veracruz

El presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Sergio Ganem Velázquez, anunció el lanzamiento del programa “LNBP Contigo”, para apoyar a niños y jóvenes de Xalapa y el estado de Veracruz en la práctica de esta disciplina deportiva como apoyo a la prevención del delito.



Durante el anuncio oficial del regreso del club Halcones de Xalapa, destacó que en toda la República Mexicana se atiende a un millón de niños y jóvenes a través de esta iniciativa, en los territorios donde la liga tiene presencia.



Explicó que “LNBP Contigo” comprende torneos de barrios, visitas a colegios y escuelas, clínicas deportivas, pláticas para prevención al delito para jóvenes y otras acciones más, que ahora beneficiarán a los que habitan en la Capital veracruzana y la Entidad.



“Estoy muy contento porque con la fortaleza de los empresarios veracruzanos y de Xalapa, vamos a hacer un proyecto autosustentable y de mediano y largo plazo”, afirmó en presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González; el presidente de Los Halcones, Ángel Fernando Morales Blanchet y los secretarios de Finanzas y Planeación y de Educación, José Luis Lima Franco y Zenyazen Roberto Escobar García.



De igual modo, añadió que es un orgullo para él y todo el Consejo Directivo que, en esta nueva era, la Liga SISNOVA LNBP regrese “al Nido y hoy podemos decir 'que comience de nueva cuenta el vuelo del Halcón'”.



Durante su mensaje, agradeció el compromiso del titular del Ejecutivo veracruzano, del secretario de Finanzas y de la Rectora de la UV y destacó que a lo largo de 20 años de participar activamente dentro de la Liga, al entrar a la cancha del equipo xalapeño y pisar la duela, se le pone la “piel chinita de recordar tantas y tantas cosas mágicas que se vivieron aquí”.



Reconoció que no sabía qué tan viable iba a ser poder regresar el “Halcón al nido” pero refrendó que con el esfuerzo en conjunto de los empresarios veracruzanos, particularmente de Xalapa, del Gobierno del Estado, de la UV, del patronato que se conformó para esto y de los socios y el Consejo Directivo de la Liga SISNOVA LNBP hoy se hizo posible el anuncio.



“La realidad de las cosas es que este proyecto es un proyecto que conlleva un arraigo del equipo, no solamente en Xalapa, sino en todo el Estado, en el cual no será solamente la competición deportiva lo que llame la atención, sino el compromiso del deporte social y las acciones que se van a realizar en Xalapa y en todo el Estado”, afirmó.



Dijo que la política pública del Estado es que entre más niños y jóvenes practiquen deporte, se tendrán mejores ciudadanos que llenen de orgullo a Veracruz y al país.