Contra “fake news”, reitera Ayuntamiento que no abrirán comercios este domingo

Los comercios considerados no prioritarios no podrán operar este domingo 10 de mayo y deberán atenerse a las medidas decretadas por el Ayuntamiento de Xalapa, publicadas en la Gaceta Municipal, manifestó el director municipal de Protección Civil, José de Jesús Vargas Hernández, quien aseguró que nunca hizo declaraciones en otro sentido.



Tras la aparición de una supuesta entrevista con el funcionario, firmada por Osiris Muñoz en el portal de noticias “Sin Muros”, en la que habría dicho que los comercios podrían abrir sus puertas respetando las medidas de sanidad marcadas por el Sector Salud, Vargas Hernández negó rotundamente tales afirmaciones.



En su más reciente publicación, el jueves 7 de mayo, el número extraordinario de la Gaceta Municipal publica una fe de erratas al Acuerdo PM/004/2020, para permitir a los negocios de venta de alimentos preparados mantener su operación hasta 40 por ciento de su aforo, privilegiando el servicio para llevar o de entrega a domicilio, cuidando las medidas de sana distancia, salud e higiene previstas.



De igual manera, respecto de las florerías, se les permite únicamente el servicio de entrega a domicilio.



Vargas Hernández lamentó que se desinforme a la ciudadanía, pues nos encontramos en un momento crítico de la propagación del virus que produce la enfermedad COVID-19 y debemos mantenernos en casa para evitar que la situación se agrave en esta Emergencia Sanitaria.



Pidió a la población no hacer caso a notas o rumores que alienten a salir de casa o asistir a lugares donde la gente se congregue: “Ahora, más que nunca, hay que tomar con la seriedad debida esta situación y mantenerse en casa”, agregó.