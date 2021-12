Contraloría avala contratos entre Salud y empresas de otros giros

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, descartó que la Secretaría de Salud de Veracruz haya incurrido en irregularidades al contratar empresas de diversos giros ajenos al sector Dichas observaciones fueron hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la dependencia por la entrega de contratos para la compra de insumos durante el inicio de la pandemia de COVID-19, incluyendo a veterinarias y negocios de computación.Aseveró que en su momento, “se revisó” que las empresas contratadas cumplieran con la normatividad, sin embargo, el ORFIS detectó que algunas registraron una actividad no relacionada a salud.La funcionaria retomó los cuestionamientos que hizo sobre el tema por el diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, en la comparecencia del titular de Salud, Roberto Ramos Alor, la Contralora General dijo que todo está en orden.“Solicité que me informe qué pasaba con estas empresas, que si decían que tenían un giro pero que aparentaba otro. Me comenta el Órgano Interno de Control que todo cumple, que está bien, que también tiene, dentro de las actas de las empresas vienen ahora sí que los rubros y giros a los que pueden proveer y están integrados”.“No hay ningún problema y si hubiera algún problema todo es perfectible pero en este caso todo es también puesto en la mesa para alguna posible investigación o sanción”, dijo.Ramírez Marín se refirió a la adjudicación directa a empresas bajo la premisa de atención a la pandemia, a lo que la funcionaria indicó que si tienen información hagan la denuncia mediante “los mecanismos correspondientes”.“Si ustedes tuvieran alguna situación, háganlo llegar por los canales que debe ser, institucionales, tenemos un sistema para quejas y denuncias, lo pueden hacer al órgano interno de control pero en el caso que menciona, se revisó y las empresas cumplen”, señaló.