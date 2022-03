La contralora general del Gobierno del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, descartó que estén investigando el supuesto uso de recursos públicos para promocionar la consulta por la Revocación de Mandato.Al respecto, enfatizó que la Ley es clara para sancionar a aquellos funcionarios que hagan uso de recursos públicos durante la veda electoral, aunque la dependencia cumplió con la parte preventiva.“La facultad está en la Ley (…), sin embargo, lo que yo he visto ahorita o que se me ha presentado no hay incumplimiento”, afirmó