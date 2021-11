Controlamos la Tercera Ola de COVID, presume Cuitláhuac

Veracruz es el único Estado de los de mayor población del país que no llegó al semáforo epidemiológico rojo durante la Tercera Ola del COVID-19, destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al adelantar que en todas las dependencias de Gobierno los trabajadores han regresado al 100 por ciento a sus labores.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario destacó el término del home office y dijo que el regreso de todos los trabajadores de Gobierno es a la “nueva normalidad”, pues todos están vacunados y deben mantener las medidas sanitarias.De igual modo, sostuvo la importancia de no ingresar a la Cuarta Ola de contagios, ya que la entidad es una de las de mayor extensión, demografía y ciudades grandes.Mencionó que en Veracruz se determinó que los especialistas encabezarán las acciones, por lo que se instaló el Consejo Estatal de Salud de manera permanente.“Veracruz es el único Estado que no llegó a semáforo rojo en la Tercera y Cuarta Ola (sic), de los Estados más poblados del país”, destacó.A decir del Mandatario estatal, las acciones que se tomaron por parte de las autoridades estatales, alineadas con la Federación para mantener estos resultados, lograron que Veracruz en la actualidad continúe en verde.“En Veracruz, de los Estados más habitados de nuestro país, hemos logrado que la Segunda y Tercera Ola no llegaran al máximo del alertamiento, fue el único Estado de los siete de mayor población del país que no tuvo esta situación”, insistió.García Jiménez reconoció la respuesta de la población a las acciones implementadas para generar conciencia, así como también el avance en la vacunación contra el COVID-19 para mantener estas cifras.“Esto fue gracias a la conciencia ciudadana que se logró y también al Plan Nacional de Vacunación”, finalizó.