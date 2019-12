Controlan fuga de gas en Tuxpan; señalan a TransCanada por no aclarar incidente

Las familias de la comunidad de Monte Grande, en el municipio de Tuxpan, posiblemente estarán de vuelta en sus hogares para esta tarde.



El alcalde, Antonio Aguilar Mancha, informó que no hay personas en estado de salud grave y la fuga ya fue completamente controlada.



Sin embargo, representantes de la empresa TransCanada no han entregado a las autoridades municipales los protocolos en Protección Civil de sus instalaciones.



La fuga ya fue controlada, aseguró el alcalde tuxpeño, las 250 familias fueron resguardadas en un refugio temporal, instalado en un auditorio de usos múltiples que se ubica en la cabecera municipal. Algunos ciudadanos prefirieron aguardar en los hogares de familiares.



Dijo que se espera el dictamen final de la Unidad Municipal de Protección Civil y el Ejército Mexicano para conocer si los habitantes de Monte Grande pueden regresar a sus hogares, lo cual pudiera ser posible esta tarde noche.



Sobre las posibles causas de la fuga de gas en TransCanada, añadió que un trabajador de la empresa, en el área de vigilancia, fue quien hizo el reporte a las autoridades de Protección Civil.



Dio a conocer que se reportó que tres personas sufrieron de dolores de cabeza por los olores que emitió la fuga de gas natural, pero solo una quedó finalmente en observación pero su situación es estable.



Sobre la operatividad de gasoducto Texas-Tuxpan, el edil manifestó que la empresa opera de manera irregular.



“Pues ha estado en funciones de manera irregular porque no nos han presentado algún protocolo de seguridad, ningún dictamen de riesgo por parte de los peritos. Hubo una reunión hace días donde se abordaron diversos temas, pero finalmente necesitamos en la oficina de protección civil los dictámenes de riesgo para este tipo de fugas. Nosotros obedecimos a nuestros protocolos para actuar en esta situación de riesgo”.



Mencionó que por el hecho de ocurrir una fuga de gas, esto le puede costar como sanción a la empresa TransCanada que sean clausuradas las instalaciones, luego que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina aplicaron el Plan DNIII.



Aclaro que la empresa Bonnatti fue la responsable de la construcción de la línea del gasoducto marino y TransCanada se encarga de la operación de distribución diaria de 2 mil 600 millones de pies cúbicos gas natural.