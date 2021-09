Controversia por operativos de SSP en Nogales; algunos los piden, otros se molestan

Mientras que para unos los operativos a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brindan seguridad para inhibir la presencia de la delincuencia organizada, para otros conductores les representa molestia debido a las revisiones y cuestionamientos.



Este fin de semana, se instalaron puestos de revisión en Nogales y Ciudad Mendoza, así como también el entronque a Río Blanco con la autopista, pero fue en los límites de Nogales y Ciudad Mendoza donde hubo quejas de algunos conductores.



Enrique Camacho solicitó a través de la Delegación de Tránsito conocer si los policías estatales pueden hacer la función de elementos de vialidad, pues en el retén le solicitaron licencia, tarjeta de circulación, INE y una inspección del vehículo.



"Nos detuvieron solo porque iban en la camioneta dos de mis hijos varones y dos sobrinos junto conmigo y mi esposa. Nos revisaron y nos exigieron la licencia que no la llevaba, cuando esa no es su función", señaló.



Debido al incremento de robos de motociclistas, en los retenes también se les piden los documentos que deben traer para demostrar que son propietarios, señaló un elemento de la SSP, tras una revisión a este reportero.



El gremio de taxistas a través de sus adheridos, agradeció la presencia de los preventivos, pues garantiza el no ingreso de armas o delincuentes. Se conoció que en la autopista también supervisan entronques elementos de la Guardia Nacional para evitar los delitos en carretera.