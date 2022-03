Contundente, triunfo de la oposición en elecciones extraordinarias: Jesús Velázquez

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, afirmó que fue "muy contundente" el triunfo de la oposición en las elecciones extraordinarias de este domingo, al obtener el triunfo en tres de los cuatro municipios donde se eligieron a sus autoridades.En ese sentido, dijo que estos resultados en los que MORENA sólo logró quedarse con la Alcaldía de Amatitlán, denotan que la ciudadanía no apoyó a los candidatos oficialistas."Buenos resultados de la elección extraordinaria, creo que es muy contundente, la oposición gana en tres de los cuatro municipios, lo cual significa que incluso con el intento de elección de Estado, que intentó hacer el Gobierno Estatal, hoy se denota que la ciudadanía no apoyó a los candidatos de MORENA", comentó en entrevista.Cabe recordar que los resultados electorales preliminares muestran que en Chiconamel, el PRD logró la victoria; en Jesús Carranza, el PT y en Tlacotepec de Mejía, ¡Podemos!."Aun cuando decían por ahí algunos aventurados que MORENA iba a ganar en los cuatro municipios, ahí está demostrado plenamente que la ciudadanía sabe elegir, elige bien, un proceso electoral, que también hay que decirlo estuvo bien organizado, que no hubo violencia como algunos otros aventuraban a decir que iba a ver actos de violencia", destacó.En cambio, apuntó que la ciudadanía fue ejemplar y ordenadamente a ejercer su derecho al voto, lo que permitió que se diera "un triunfo importante para la democracia en Veracruz y para el pueblo veracruzano".El legislador federal dijo que estas cuatro elecciones municipales que el año pasado fueron anuladas por violaciones a la Ley electoral o por violencia, este domingo la ciudadanía "puso el ejemplo"."Eligió bien a sus gobernantes, eligió sabiamente y ahí está el resultado. Ahora a esperar, que se tome protesta y que estos Alcaldes hagan bien el trabajo que tienen, que le regresen esa confianza que el pueblo hoy tuvo con ellos", finalizó el perredista Jesús Velázquez.