Convierten guardería subrogada de Tuxpan en estancia infantil particular

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de Tuxpan “Ricardo García Sáez” dejó de operar como guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pasó a convertirse en estancia particular, así lo indicó Amado Arán Torres, representante legal del CENDI.Hasta el 31 de diciembre del 2021, la guardería atendía a 64 niños, hijos de 60 madres derechohabientes del IMSS, quienes por el cambio se quedaron sin el servicio gratuito.Amado Arán Torres recordó que, por insuficiencia del presupuesto otorgado por el IMSS y lo costoso de la fianza para renovar el contrato, desde el inicio de este 2022 el CENDI ya no pudo continuar sus actividades bajo el esquema en el que operó durante 40 años.Pero para evitar que el personal se quedara sin fuente de trabajo, la estancia funciona ahora como un servicio particular y abierto a la población en general, atendiendo actualmente a 15 infantes.“Los padres nos tienen confianza pero lo que no tienen es dinero. Son pocos niños pero Roma no se hizo en un día y esperamos seguir captando más”.Arán Torres añadió que, pese a que la suspensión del servicio en esquema subrogado afecta directamente a los derechohabientes del IMSS, organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados han guardado silencio pues el sector patronal no ha salido en defensa de sus trabajadores afiliados al IMSS.Asimismo, refirió que a partir del 1° de enero de este año desaparecieron, a nivel nacional, 750 guarderías subrogadas, con lo que quedaron sin empleo 22 mil 500 personas.“Mienten en la Cuarta Transformación cuando dicen que hay mil 400 guarderías. Actualmente únicamente hay 650”, concluyó.