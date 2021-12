Convivencia de menores con padres sin custodia deberá ser al menos de forma virtual

Ante la pandemia de COVID-19 las convivencias de los menores cuya guarda y custodia está depositada en uno solo de los padres deben seguir realizándose al menos de forma virtual.La magistrada presidenta de la Octava Sala Familiar en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, María Lilia Viveros Ramírez, dijo que de un año a la fecha se han ido normalizando algunos trámites en el poder judicial, principalmente los que tienen que ver con temas alimentarios y pensiones.Sin embargo, hay otros que no han podido volver a la presencialidad, entre ellos las convivencias entre padres sin la custodia de sus hijos.Recordó que el Poder Judicial cuenta con el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) donde se llevaban a cabo los encuentros entre los hijos y sus padres que no tienen la patria potestad, pero debido a la pandemia por coronavirus, seguirán siendo a través de medios electrónicos.“Ya estamos en una plataforma para que estas convivencias no paren, son a distancia. Se ha complicado esta situación porque no se pueden decretar todavía convivencias presenciales.“Niñas y niños no han podido ver, o madres y padres no han podido ver físicamente a sus hijos o hijas que están depositados o custodiados por su otro progenitor o progenitora, y esto todavía nos causa una situación que esperamos que pronto se pueda solventar para garantizar el derecho de convivencia de los niños”, dijo.Acotó que si bien no hay un desglose de cuántos casos son los que presentan estas condiciones, sí se han dictado las medidas para que la convivencia y los lazos familiares no se vean deteriorados; en ese sentido hizo un llamado a los padres que tienen la custodia a que no impidan a sus hijos convivir con su otro progenitor.“En la medida de sus condiciones tecnológicas y económicas lo hagan, porque el derecho de convivencia es de los menores, no es de los padres”, sentenció.Igualmente, y en relación con el cierre de actividades como parte del receso de fin de año, indicó que se ha solicitado que haya prioridad para poner a disposición las pensiones de los menores, cancelar las que estaban de manera provisional y cumplir las sentencias debidas.