Convoca UV a concurso de acuarela para festejar el Día del Niño

Para conmemorar el Día del Niño 2021, la Dirección General de Difusión Cultural presenta su Primer Concurso Infantil de Acuarela “Estando en Casa”, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años para que participen con un trabajo que refleje cómo ha sido su experiencia, emociones y pensamientos al estar en casa debido a la pandemia mundial.La iniciativa forma parte de otro más de los esfuerzos de la Dirección General de Difusión Cultural para incrementar la oferta académica en línea, propiciando que más personas puedan formar parte de alguno de los diplomados, talleres o concursos que se ofrecen, pensados para toda la comunidad universitaria, así como para el público en general, buscando que la oportunidad de aprender y reforzar conocimientos sea una realidad.La dinámica del concurso consiste en realizar un trabajo en cualquier tipo de papel que resista la acuarela, no mayor a 60cm x 45cm y no menor de 28cm x 23cm, la obra debe ser original, se calificará la creatividad, el mensaje reflejado, así como la habilidad dentro de la técnica de acuarela, sólo se aceptará un trabajo por participante, los niños no podrán recibir la ayuda de un adulto ni editar su trabajo de forma digital, la participación a este concurso es gratuita.Para complementar este concurso, se pondrán al alcance de todos los niños cápsulas didácticas sobre “Tips de Acuarela” en el canal de YouTube de Difusión Cultural UV, para que puedan perfeccionar sus conocimientos sobre la técnica de acuarela y así realizar un mejor trabajo.La recepción de trabajos será hasta el día 22 de abril y deberán ser mandados vía digital al correo: [email protected] con los siguientes datos: título de la pintura, nombre y edad del autor, nombre, teléfono y correo del padre o tutor, breve descripción del significado y reflexión de su experiencia estando en casa. Los resultados serán publicados el día 30 de abril a través de las redes sociales de Difusión Cultural UV.Consulta la convocatoria aquí: https://www.uv.mx/difusioncultural/general/1er-concurso-infantil-de-acuarela/ Para mayores informes comunicarse al correo: [email protected]