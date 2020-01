Convocan a mujeres a participar por la Medalla Insurgente "María Teresa de Medina y Miranda"

El Ayuntamiento de Xalapa y la Comisión de Igualdad de Género, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invitaron a las organizaciones civiles y a mujeres xalapeñas a participar en la convocatoria de la Medalla Insurgente "María Teresa de Medina y Miranda".



Al respecto, Yadira Hidalgo González, titular del IMMX, dijo que la finalidad de la convocatoria es reconocer a una xalapeña distinguida por su trayectoria y trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en diversos ámbitos.



"María Teresa de Medina y Miranda fue una mujer xalapeña, una mujer acaudalada que dedicó su vida, su intelecto y sus recursos monetarios a sufragar la causa independentista en esta región".



Hidalgo González informó que las bases para ser partícipe a este reconocimiento, en primera instancia son:



- Tener más de 18 años.

- No ser dirigente de ningún partido político u ocupar un puesto de dirección o responsabilidad en su estructura.

- Contar con Trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres, ya sea individual o colectiva.

- Destacar por su trabajo y apoyo a otras mujeres en el trabajo comunitario, así como en la creación y salvaguarda del patrimonio cultural, por su organización vecinal y trabajo que beneficie a otras mujeres.

- Acreditar residencia en Xalapa por lo menos los últimos tres años.

- La candidata no requiere perfil profesional, puede ser del medio rural o urbano.

- En caso de ponerse a una persona con trayectoria académica, preferentemente que no haya recibido un reconocimiento anteriormente

- Las funcionarias públicas de la administración municipal no podrán participar.



Además, agregó que las propuestas se recibirán vía oficio, con escrito libre de exposición de motivos para presentar a la candidata.



Así también, los documentos deberán ser entregados antes del 31 de enero, dirigidos a la Directora del IMMX, en un sobre cerrado, junto con la hoja de vida de la xalapeña.



"La medalla será entregada en sesión solemne de Cabildo el día 8 de marzo del 2020, en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Ojalá también contemos con propuestas de periodistas y los medios de comunicación, porque también hay mujeres que se han destacado en los medios de comunicación en trabajar en esa perspectiva", concluyó.