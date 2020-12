Coordinador de Comunicación Social pide a diputados combatir “fake news”

Desafortunadamente Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la difusión de noticias falsas (fake news), dijo Iván Joseph Luna Landa, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quien pidió el apoyo de todos los sectores para combatir esa otra pandemia.



Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Gobernación en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, también dijo que el Gobierno del Estado nada tiene que ver con la campaña publicitaria a favor de la 4T.



Señaló que la contingencia sanitaria por el COVID-19 ha puesto como uno de los principales problemas públicos a resolver, la difusión de noticias falsas, que socavan el principio mismo de la sociedad y atentan contra el interés público.



Por lo que hizo un llamado a legisladoras y legisladores, medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía, para que se sumen al esfuerzo en el combate a esa otra pandemia que es la desinformación.



Indicó que la desinformación más que afectar a un gobierno, afectan a la sociedad y tiene consecuencia sumamente negativa, principalmente entre las personas más vulnerables.



De acuerdo al director del Sistema de Público de Radio y Difusión del Estado Mexicano Veracruz ocupa el tercer lugar en la difusión de información falsa y basta revisar las redes sociales para encontrar ese tipo de publicaciones.



En torno a la campaña publicitaria a favor de la Cuarta Transformación, que dijo está en todo Veracruz, le corresponderá al Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinar si es válida o no.



“Nosotros no participamos en ella, la ley no nos permite sumarnos a ninguna afiliación política por el momento, por lo menos en el ejercicio del poder. Lo que tengo entendido es que es un grupo de ciudadanos los que se organizaron y que están trabajando de esa forma, la vedad nosotros no tenemos que ver en eso”.



Asimismo, dijo que para la difusión del Segundo Informe de Gobierno no se contrataron agencias de publicidad, ya que se realizó a través de las cuentas institucionales de redes sociales.



Así también comentó que el próximo año se hará una inversión de 25 millones de pesos para instalar una antena repetidora de señal digital para las Altas Montañas.



Agregó que en el año 2014 se autorizó presupuesto para ese proyecto y sin embargo, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no lo invirtió, por lo que la Contraloría General del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior llevan a cabo una investigación.