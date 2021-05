COPARMEX hizo el feo a Exsome; se enojaron por perder a “Chiquiyunes”, dice

Luego de que le cancelaran una reunión con integrantes de la COPARMEX, el el abanderado de MORENA por la Alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, afirmó que los empresarios veracruzanos están molestos porque se dejó sin candidatura al panista Miguel Ángel Yunes Márquez Lamentó que justo unos minutos antes de la hora marcada, le suspendieron el encuentro señalando que un grupo de agremiados afirmaron que no se presentarían.“Parece que están molestos porque finalmente se está haciendo justicia, en Veracruz se está aplicando la ley y el color con el que pareciera que están alineados”, dijo.“¿Lo saboteraron?”, se le cuestionó.“Pareciera que, algunas personas están alineándose y cediendo a presiones y chantajes políticos”, respondió.Señaló que justo al día siguiente de que se resuelve la determinación de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, le cancelan la reunión en la que expondría sus propuestas y firmaría un reto que pidieron los empresarios."No lo sé, pero parece y no quiero decir la institución porque la institución no tiene la culpa de lo que hacen los agremiados, que hoy están alineados, o algunos de los socios con este grupo que es mentira y corrupción y eso es lo que están pretendiendo defender.”Exsome Zapata, lamentó que "nos estuvieron buscando, insistiendo y aquí estamos" para que al final no fueran recibidos.No obstante, expresó que si se ponen de acuerdo, está dispuesto a reunirse con ellos.