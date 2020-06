COPARMEX no descarta extorsiones de autoridades contra comercios ante pandemia

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, Luis Sánchez Ávila, afirmó que los empresarios y comerciantes no están exentos de ser víctimas de extorsión por "supervisores" que acuden a verificar medidas sanitarias para dar la autorización de abrir.



"Hay problemas de seguridad porque también hay extorsiones. Las extorsiones ahorita pueden llegarse a dar de supervisores para abrir los negocios".



Aunque dijo, no es una práctica reciente, sino de muchos años, por lo que pidió a los ciudadanos no caer en estas malas prácticas de los delincuentes.



Sánchez Ávila criticó que los trámites tras las nuevas medidas sanitarias hayan aumentado, pues por un lado la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) solicita un código para certificar a los negocios como seguros y un sin fin de procedimientos sanitarios de la Secretaría de Salud estatal y los municipales.



"Es un sin número de procesos que se deben de seguir, esto cuesta dinero y ahorita que no hay ingresos, es muy complicado. Obviamente la necesidad es grande pero creo que en algunos giros es complicado abrir por la cercanía que hay entre la gente", finalizó.