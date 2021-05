COPARMEX pide al Gobierno Federal una política tributaria transparente

Si bien los ingresos del Gobierno Federal dependen del pago de impuestos de los ciudadanos, es necesario que la política tributaria sea bien dirigida, de lo contrario genera incertidumbre, señaló el socio de la COPARMEX Jorge Peláez Muñoz.



Mencionó que la población debe entender cómo funciona la economía en el país, pues el gobierno tiene recursos gracias a los impuestos que paga toda la población, desde el consumo de productos que están gravados con IVA a las aportaciones de los trabajadores del sector formal y empresarios.



“Si esos sectores no abonan a la hacienda pública, no hay recursos para generar todos los programas de gobierno en beneficio de mucha gente que sí está vulnerable”, señaló.



Peláez Muñoz destacó que es importante que el gobierno detecte las áreas en donde se pueden generar impuestos a fin de que no se golpee a los causantes, pues por ejemplo el año pasado se criticó el que en los momentos en que las clases iban a ser en línea, entraran impuestos adicionales al servicio de internet.



Indicó que ese tipo de decisiones denotan insensibilidad o por lo menos falta de tacto o de una adecuada planeación.



Agregó que, por lo mismo, cualquier situación que impacta en el alza del costo de los combustibles se debe cuidar, ya que no sólo afecta a quienes tienen un vehículo, sino a todos, ya que los alimentos se trasladan en vehículos y todo sube.



Consideró que es importante que el gobierno tenga una buena política tributaria y claros los pasos que va dando, para no generar incertidumbre.