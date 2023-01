COPARMEX Veracruz pide inversiones para acabar con desempleo

Solamente con inversiones se va a mejorar el problema de la falta de trabajo que se viene arrastrando en el país desde hace muchos años, para solucionar el problema se deben unir sociedad, gobiernos, sectores productivos para propiciar círculos virtuosos afirmó Manuel Liaño Carrera, presidente de la COPARMEX Veracruz.El representante de la iniciativa privada señaló que junto con la delegación Córdoba sumarán esfuerzos para identificar áreas de oportunidad.En este sentido dijo que el 2022 dejó una inflación no vista en décadas con un promedio de 7.87 por ciento, es decir una inflación no vista en todo lo que va del siglo.Además reciben un 2023 para la IP de asumir responsabilidades del aumento en pensiones, días de vacaciones y aumento de salario mínimo.En este sentido consideró que el aumento al salario mínimo y las vacaciones es un acto de justicia social que incluso gestionó Coparmex, sin embargo, se debe considerar que esto sea gradual y en base a competitividad y productividad, además que estos aumentos no sean inflacionarios para que no afecte al consumidor final.