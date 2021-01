COPARMEX Xalapa espera difícil primer semestre en 2021

En Xalapa, la clase empresarial prevé una "cuesta de Semestre" debido a las nulas ventas captadas en enero, observó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila.



“Ya no va a ser una cuesta de enero, sino una cuesta de semestre, de todo el año”, dijo el dirigente patronal.



Sánchez Ávila enfatizó a la vez que el de México, es el gobierno de todos los países con menor apoyo a las empresas durante la contingencia por COVID-19.



"Ya ni digamos a las empresas grandes, sino a las empresas con un alto grado de 'mortalidad' y se han perdido millones y millones de empleos".



Urgió por lo anterior a recuperar los empleos perdidos en la entidad y el país, aunque enfatizó que se observa un camino difícil para 2021.



"Va a estar muy complicado, no hay efectivo en la calle, no hay dinero en la calle, lo han dicho las noticias, las cartera vencida con créditos de los bancos está creciendo dramáticamente".