COPARMEX ya parece sector del PAN, "todos los días nos ataca": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, se pasa porque todos los días ataca a su gobierno y ya parece un sector del PAN.



Durante su conferencia de prensa de cada mañana en Palacio Nacional, el mandatario dijo que este viernes, al iniciar una gira de trabajo en Bahía de Banderas y Tijuana, no quiere a nadie en el aeropuerto y quien vaya a recibirlo será porque lo enviaron sus adversarios políticos.



Pidió a sus seguidores no dar motivos a sus adversarios para que no lo critiquen que en plena contingencia por el coronavirus no respeta las medidas de sana distancia o va a comer a fondas.



“Voy a Tijuana, quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está uno de un partido conservador, que todos los días se dedica a atacar... lo voy a decir, el presidente de COPARMEX que parece un sector del PAN, no vayan a querer estar ahí y mandarnos gente”, dijo el mandatario.



Finalmente agregó: “Y si digo lo del señor de COPARMEX es porque se pasa”.