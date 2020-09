Córdoba mantiene venta de alcohol de lunes a sábado; descartan Ley seca

El municipio no tendrá ley seca para las fiestas patrias, según lo anunciado por las autoridades, aunque solo se permite la venta de licor en tiendas de conveniencia de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el domingo está prohibido.



Bares y cantinas no pueden dar servicio aún hasta que haya semáforo amarillo explicó el director de Comercio, Maximino García Guzmán.



Señaló que los restaurantes pueden vender bebidas alcohólicas siempre y cuando sea con el consumo de alimentos y se cumplan con todas las medidas de sanidad para evitar contagios de COVID ya que el semáforo epidemiológico sigue en naranja.



El funcionario mencionó que es cabildo quien determina las acciones a seguir sobre todo en estas fechas.



Invitó por ello a la ciudadanía a evitar aglomeraciones recordando que no habrá eventos masivos del Día de la Independencia, pues todo será virtual, solo pidió acatar las medidas sanitarias y permanezcan en casa.