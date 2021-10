Córdoba no es apto para gente pequeña, lamentan

En el marco del Día Mundial de la Gente Pequeña, Martha Elizeth Muñoz Ascensio criticó que Córdoba registra un rezago en espacios para este sector de la población.La integrante de este sector poblacional consideró que hay un atraso significativo ante sus necesidades.Por ejemplo, en camiones del transporte público, pues les cuesta mucho subir, igual las escaleras, banquetas, ventanillas en bancos o dependencias donde tienen que hacer pagos o algún trámite. Simplemente no son tomados en cuenta.Ante ello pide a las autoridades que entrarán en funciones que los tomen en cuenta.Aclara que no quieren un trato preferencial pero si que haya más espacios aptos para ellos.En pleno 2021, asegura que sigue sufriendo discriminación pues cuando van a solicitar trabajo, los delegan aún cuando en su caso ella tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y no la ha podido ejercer por falta de oportunidades laborales pues consideran que no es apta para desempeñar el puesto.Finalmente, solo pide más espacios para la gente pequeña, pues hay muchos conocidos que no salen de sus casas por temor al rechazo.