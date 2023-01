Córdoba no tiene con qué atraer turistas, critica empresario

El sector hotelero en Córdoba espera un repunte de ocupación a partir del 15 de enero, al concluir el periodo vacacional decembrino que aunque no fue malo, estuvo al 60 por ciento, señaló el empresario del ramo, José Layún.Mencionó que a Córdoba llega el turismo de negocios principalmente y para tener de diversión o alguna atracción se necesita mayor infraestructura, no solo un museo.Consideró que es necesario mayor inversión para infraestructura turística y la gente se vaya a Orizaba pues Córdoba tiene toda la infraestructura hotelera para recibir visitantes.El exhorto a las autoridades es que tengan mayor visión empresarial para atraer inversiones y el turismo se quede en esta ciudad.A la par señaló que la Caseta de Peaje de Fortín que se ha convertido en una barrera y la gente ya no pasa por Córdoba porque tardan horas atorados en este tramo se asusta el turismo al ver las filas kilométricas.