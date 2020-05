Córdoba también aplica medidas para restringir movilidad por Día de las Madres

Esta madrugada fue cerrada la circulación vehicular y se limitó el acceso peatonal al primer cuadro de la ciudad. Además, se instaló un filtro sanitario en el mercado Revolución tras la determinación del Consejo Municipal de Salud y el apoyo solicitado por las autoridades estatales para reducir movilidad ante la celebración del Día de las Madres y así evitar posibilidad de contagios de COVID-19.



El Ayuntamiento de Córdoba dio a conocer que, con el apoyo de la Guardia Nacional, corporaciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Protección Civil, Comercio, Tránsito y Seguridad Vial, así como Salud municipal, mantendrán del 8 al 11 de mayo estas medidas para evitar aglomeraciones y movilidad inusual por el festejo antes mencionado.



Además, los panteones municipales fueron cerrados a visitantes durante la emergencia sanitaria por Coronavirus, sólo atienden sepelios y otras ceremonias pero en grupos no mayores a 10 personas.



Asimismo, se indicó que por parte de Protección Civil el acceso peatonal al centro de la ciudad estará restringido a las personas que justifiquen su movilidad por trabajo o vivienda y deberán llevar cubrebocas de manera obligatoria.



También para ingresar al mercado Revolución es obligatorio el uso de cubrebocas y las personas adultas mayores, menores de edad y mujeres embarazadas no tendrán acceso al zoco, solamente una persona por familia será aceptada para realizar compras de artículos esenciales.



La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial solicitó a la ciudadanía permanecer en sus hogares y en caso de tener justificada necesidad de circular, deberá tomar vías alternas que no crucen el primer cuadro, preferentemente utilizar avenidas 2 y 5.



Por parte de la Policía Municipal, se invitó a las familias cordobesas a respetar las indicaciones de las corporaciones de seguridad pública que se suman a este operativo a favor de la salud del municipio.



Los comercios no esenciales deberán suspender sus actividades de manera inmediata y hasta nuevo aviso. Durante el operativo por el Día de las Madres, la Dirección de Comercio mantendrá una vigilancia especial para que florerías, cafeterías, restaurantes, pastelerías, joyerías, tiendas de regalos, de electrodomésticos y demás giros relacionados a esta festividad, permanezcan cerrados al público.