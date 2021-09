Cordobeses, en contra de donación de ex Hacienda Toxpan al Gobierno Estatal

Por mayoría de votos, el Cabildo cordobés aprobó ayer la donación de la ex Hacienda Toxpan al Gobierno del Estado, situación que hasta hoy ha causado controversia en varios sectores de la población pues señalan estar en desacuerdo.En sesión de Cabildo realizada en ese mismo lugar, los ediles tuvieron en sus manos dicha propuesta por escrito; ocho votaron a favor de la donación, dos se abstuvieron y dos se pronunciaron en contra.Tras darse a conocer la situación, incluso se lanzó la petición "No a la donación de la ex Hacienda", a través de la plataforma www.change.org.Cabe señalar que este lugar fue rescatado por el exalcalde Tomás Ríos Bernal pero era usado como salón de fiestas en esa administración. En la actual funge como Centro Cultural y alberga el Museo de la Caña, por lo que la población pide al Cabildo cordobés analizar dicha propuesta de entregarlo en comodato pues consideran que es parte importante del patrimonio de los cordobeses.