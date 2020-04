Coronavirus afecta a constructores en Veracruz, piden incentivos

El sector de la construcción enfrenta, al igual que otros, una situación bastante complicada al suspenderse las actividades en dependencias dedicadas a la vivienda y los programas sociales que operan obra pública.



Esto lo señaló el expresidente del Colegio de Arquitectos, Rafael Flores, en entrevista.



Enfatizó que la situación los afecta económicamente, pero deben acatar las medidas necesarias de prevención.



El panorama no es nada alentador pues las empresas constructoras mandaron a descansar a sus trabajadores ante la contingencia que se vive, indicó el entrevistado.



Ante ello esperan que pase el lapso de cuarentena y tener nuevas indicaciones.

No obstante, piden al Gobierno que otorgue apoyos o incentivos fiscales para las empresas, pues de ello depende la reactivación de la industria de la construcción.



"Queremos ver esa luz al final del camino, como todos, estas etapas de crisis cae bien porque hacen pensar y analizar lo que se hará para salir adelante".



Hizo un llamado a trabajar desde casa y acatar las indicaciones del sector salud para que en breve se reactiven todos los sectores, pues de lo contrario el panorama no es nada alentador.