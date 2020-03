Coronavirus cerró 4 hoteles en Veracruz puerto; en Congreso piden condonar impuestos

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería Molina, aseguró que cuatro hoteles cerraron sus puertas en Veracruz, debido a la baja afluencia de visitantes por consecuencia de las medidas de la "sana distancia".



Por lo anterior solicitó al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), aplicar condonaciones de impuestos durante las próximas doce semanas o implementar medidas en ese sentido.



Citó los casos del 2% al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y del 3% de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, obligaciones que planteó que fueran condonadas o aplazadas.



Alertó que, de no aplicar dichas medidas, se corre el riesgo de desempleo en el sector turístico y de servicios.



"No estamos pensando en que 'no vamos a solucionar', tenemos que poner en la mesa nuestro granito de arena y tratar que se pierdan menos empleos", dijo en entrevista, previo a presentar su anteproyecto de punto de acuerdo.