Coronavirus dejó a xalapeños sin trabajo para pagar sus colegiaturas

Un grupo de estudiantes del Instituto Científico de Educación Superior (ICES) de Xalapa pidió que les recorten al menos a la mitad el costo de sus colegiaturas.



Explicaron que la mayoría tiene que trabajar, sin embargo, la emergencia por la pandemia de coronavirus los dejó sin laborar temporalmente y no pueden pagar el costo de su educación.



Al respecto, Dafne Brigitte Hernández explicó que ella trabajaba en el café “Tierra Luna” y debido a la situación con el COVID-19 se quedó sin ingresos.



Lo mismo ocurre con sus compañeros Mario Alberto Santori Villanueva, quien trabajaba de mesero en un local de espadas brasileñas y Shannny Báez, quien laboraba en la planeación de eventos. En el caso de Jonathan González, reconoció no trabaja actualmente, pero está de acuerdo con la medida.



Los estudiantes dijeron hablar por otros compañeros que no pudieron acudir al Instituto y detallaron que el costo de la colegiatura es de 4 mil 477 pesos en este plantel que les enseña terapia física a unos 200 alumnos.



Pese a la petición, lamentaron que las autoridades del plantel sólo les ofrecen pagar en abonos dependiendo la situación de cada uno de sus alumnos y a que la Procuraduría Federal del Consumidor requirió aplicar cuotas extraordinarias.



"Pedimos que en la escuela nos bajen las colegiaturas porque no estamos haciendo uso de las instalaciones.



" No pedimos que se rebaje el 100 por ciento, al menos la mitad, queremos que se ajuste y sean empáticos con nosotros", declaró Dafne Brigitte Hernández.



Añadieron que el día de ayer presentaron su petición, sin embargo no fueron atendidos porque los directivos se encuentran ausentes.



Finalmente mencionaron que toman clases en línea debido a la contingencia, pero hay tienen dificultades técnicas y no todos cuentan con Internet para trabajar con el modelo de "classroom" .