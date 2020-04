Coronavirus derriba actividad de transporte público en Coatzacoalcos

Choferes de transporte público en Coatzacoalcos han optado por "parar" algunas de sus unidades debido a que la demanda del servicio ha disminuido hasta en un 60 por ciento.



Así lo reveló el delegado de la asociación de transportistas de Veracruz en la zona sur, Secundino Reynaga Romero, quien añadió que pese a lo anterior aún no se planea detener por completo el servicio, pues aún hay ciertos sectores que siguen saliendo a trabajar y utilizan los camiones urbanos.



Y es que la emergencia epidemiológica por el COVID-19 ha hecho que muchas personas se queden en casa para evitar contagios, sin embargo, los que desempeñan labores en áreas esenciales, como comerciantes e incluso el sector salud, lo siguen demandando.



"El aforo de pasaje ha bajado, es muy poca la gente, aunque es bueno para evitar contagios, salimos los obligados a cosas de trabajo y nosotros no podemos parar el servicio, el transporte no se puede parar porque hay que movilizar a la poca gente que sigue saliendo, seguiremos aún con los riesgos pero no, no vamos a parar", dijo.



Manifestó que con agua, cloro y jabón sanitizan las unidades del servicio de transporte urbano en Coatzacoalcos.



Urgió a las autoridades a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que se reactive la economía local.



"Quisiéramos como en otras ciudades utilizar maquinas con las que sanitizan, en Nuevo León hay arcos pero aquí no hay infraestructura, allá los gobiernos han intervenido. La situación está muy difícil, necesitamos apoyo porque creo que hay más microempresas que empresas grandes", abundó.