Coronavirus en México: 5 casos confirmados y 11 sospechosos

Después de la conferencia de prensa que dieron los integrantes de la Secretaría de Salud, la dependencia subió a sus redes sociales un reporte en el que se detalla que existen cinco casos de coronavirus confirmados y 11 sospechosos hasta este domingo.



Los casos confirmados fueron ubicados: uno en Torreón, dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa y uno en Chiapas. Durante el brote, 60 han resultado negativos en la República.



Además, se detalla que los casos sospechosos se encuentran en Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo.



En la conferencia, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que el Covid-19 podría persistir hasta dos años y medio, aunque afirmó que el coronavirus aún no es considerado una emergencia en México.



"Si en este momento alguien tiene estos síntomas, lo más probable es que sea por influenza y no por coronavirus", explicó. Por ello, especificó que existen 166 mil casos de influenza, en comparación a los cinco confirmados por Covid-19.



A nivel mundial se han reportado 87 mil 137 casos confirmados y dos mil 977 personas han muerto por coronavirus.



RECOMENDACIONES



La Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones como medida de prevención:



*Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.



*Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.



*No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.



*Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.



*Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etcétera.)