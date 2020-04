Coronavirus frena colocación de cítricos producidos en Veracruz en mercado

La parálisis económica en Veracruz dificulta a casi 6 mil citricultores de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) "colocar" la producción de naranja, limón y toronja.



Esto, debido a la suspensión de actividades en empacadoras de Emiliano Zapata y Martínez de la Torre, además de la saturación en las agroempresas de Álamo-Temapache, indicó la dirigente de la UNTA, Marta Macedo.



"Las empacadoras, ya nada más hay una o dos en Chavarrillo que están trabajando, no están trabajando al cien y la exportación de los productos se detuvo, (...) lo que son los cítricos, me han comentado los compañeros que han tenido problemas para colocarlos en este momento", abundó.



Explicó que debido a los problemas para la venta de limón, naranja y toronja en las regiones de Martínez, Papantla, Álamo y Emiliano Zapata-Tlaltetela, los socios de la UNTA prefieren vender a las empacadoras o a los intemediarios en las comunidades.



"Mis compañeros de la zona de Chavarillo y Tlaltetela desde un mes arriesgan la venta del producto, al menos en Chavarrillo sólo una empacadora recibía producto, en Martínez dejaron de trabajar empacadoras y en Álamo reportan saturado en El Ídolo para la venta de la naranja y toronja, hay oferta de producto pero no fluye el mercado como antes", indicó.



Martha Macedo observó que ni el Gobierno de México ni el de Veracruz contemplan una política de apoyo al trabajador del campo y por lo tanto, no acceden a Sembrando Vida ni a las becas de asistencia o manutención.



"Los campesinos no descansan ni se encierran, siguen en sus campos actualmente y eso debemos promover: podemos dejar de trabajar y de consumir cosas superfluas pero alimentos siempre vamos a necesitar".