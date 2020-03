Coronavirus no detendrá industria petrolera, señala STPRM

Este día se conmemora el 82 aniversario de la Expropiación Petrolera, pero no se llevó a cabo el desfile conmemorativo que tradicionalmente se realiza en esta ciudad, ante las medidas sanitarias por el COVID-19.



Sin embargo, esto no detendrá la industria, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de la Sección 30, José Juan Soni Solis, se esperan indicaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar sus labores.



De la programación organizada, desde febrero pasado, de Fiestas del Petróleo 2020, se lograron llevar a cabo varios eventos antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, en fase uno, del Coronavirus.



El papaqui conformado por contingentes de trabajadores petroleros, vestidos de música, alegría y color; la coronación de los reyes del petróleo, con la presentación de la arrolladora Banda El Limón; así como la 15a edición de la carrera atlética del Frente de Resistencia y Unidad Sindical (FRUS), en honor al destacado atleta y ex árbitro de futbol Ramiro Reyes Ramírez, resultaron satisfactoriamente, con la organización de su presidente Sergio Lorenzo Quiroz Cruz.



Los eventos se cumplieron puntualmente en el marco de la celebración por la Expropiación Petrolera.



Pero ante la contingencia, el gremio petrolero se solidarizó con las instrucciones de los gobiernos federal, estatal y municipal de aplicar protocolos y el desfile conmemorativo quedó suspendido, hasta nuevo aviso.



Siendo una fecha conmemorativa, el secretario general del STPRM de la Sección 30, José Juan Soni Solis, en entrevista hizo el llamado a la base laboral que se evite el pánico ante el COVID 19, pero advirtió se tiene en claro en su importancia que es una epidemia mundial, están en espera de las indicaciones de funcionarios de PEMEX para las medidas que se apliquen en el campo laboral.



Sin embargo, considera que esto no detiene a la industria petrolera de México, ya que deben continuar con sus actividades para la producción de hidrocarburos a nivel nacional.



El secretario general del STPRM de la Sección 30 dijo que el desfile conmemorativo quedará a disposición para ser reagendado, los petroleros tienen el compromiso moral de llevarlo a cabo ya que los participantes de los