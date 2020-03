Coronavirus no nos hace perder la fe: Iglesia Católica

El sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, aseguró que a la iglesia católica no la mueve el miedo ni la pérdida de la fe, esto luego de que las autoridades eclesiásticas indicaran a todas las parroquias efectuar las misas y celebraciones a puerta cerrada para evitar aglomeraciones y un posible contagio de Coronavirus.



“Siguiendo las indicaciones del Arzobispo, antier ya celebramos a puerta cerrada y transmitimos por YouTube y Facebook las dos celebraciones y así va a ser estos días, estas dos semanas son importantes porque el problema se va a disparar”, detalló.



Entrevistado, dijo que además de obedecer las indicaciones de las autoridades sanitarias, se cuida la salud del prójimo, la cual es un don de Dios, aunque reconoció que el ser humano es frágil y en algún momento va a morir.



“A alguna gente le parece que exageramos al cerrar y evitar que se concentren las personas o que unos interpreten que tenemos mucho miedo y que nos falta la fe, no es así, creemos que la salud es la vida y esta es un don de Dios y que somos frágiles y debemos saber cuidarnos unos a otros y orar al señor, sabemos que un día vamos a morir”, detalló.



No obstante, sostuvo que con la muerte se espera la resurrección, que es justo lo que se celebra en los siguientes días con la Semana Santa.



“Lo que nos espera es la resurrección, es lo que vamos a celebrar en Pascua, así es que en definitiva la última palabra no la tiene la muerte sino la resurrección. Así es que no nos mueve el miedo, nos mueve obedecer las indicaciones que se dan, a partir de la experiencia no sólo del país sino de otros lugares, por eso la celebración de las misas será a puerta cerrada durante estos días hasta que nos indiquen”.



“Se harán muchas transmisiones para que la gente se acomode, estaremos varios sacerdotes para ver si hacemos una sola misa todos juntos a una misma hora”, concluyó.