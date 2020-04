Coronavirus paró industria de la construcción y disparó precio del cemento

La industria de la construcción está prácticamente detenida ante la emergencia sanitaria, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Marcos Orduña Alcocer, principalmente por el paro de la producción cementera en el país.



Esta situación está generando que además de la parálisis del sector, se dispare el precio del cemento hasta un 70 por ciento, incluso, se registró acaparamiento de este insumo.



“Cuando ellos avisan que iban a parar en 48 horas todos los puntos de ventas de cementeras que tenían guardado, que tenían en stock les subieron más de un 50 por ciento y un 70 por ciento, obviamente que tienes una obra y te urgen, vas y compras no importa al precio que te lo vendan, esto disparó y generó una inflación de insumo”, explicó.



Lamentó que esta medida afecte a 60 mil ferreterías que surten este producto y ante el panorama económico ya están cerrando.



Por ello, pidieron a los municipios y estado que mantengan obras que no representen riesgo de contagio de COVID-19.



"Nosotros les estamos pidiendo al gobierno estatal y a los municipios a que continúen con las actividades al aire libre donde no haya riesgos de contagios, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción creó un código de protección por la pandemia y se dice que deben estar protegidos y se hacen las obras que se llevan a cabo".



Señaló que el gobierno federal debe ser aliado del sector empresarial porque están en crisis, debido a la situación económica que les ha dejado de impacto la emergencia sanitaria.