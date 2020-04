Coronavirus se dispersa y alcanza más municipios en Veracruz, alertan autoridades

En los últimos 14 días hay incremento de los casos activos a COVID-19 en Veracruz, con una tendencia al ascenso en la curva de los casos acumulados, reveló la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara.



Durante conferencia de prensa, la funcionaria estatal asentó que, los casos positivos a COVID-19 y su tendencia, continúan en ascenso debido a la expansión de la transmisión comunitaria.



“Ya se está presentando dispersión de la enfermedad en varios municipios de la entidad y la curva se encuentra en ascenso. Por lo anterior insistimos en la necesidad de acatar las indicaciones”, reiteró.



Es así que hizo el llamado a la población a mantener la sana distancia y limitar al máximo los movimientos de población de lugares con transmisión hacia los que aún no la tienen o viceversa, “quédate en casa, es la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás”, expuso.



En el mensaje enviado por parte de las autoridades sanitarias, se mencionó la importancia de cumplir con las indicaciones de manera correcta, así como llevar a cabo las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Recordaron que es necesario suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe recordar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un po