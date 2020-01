Coronavirus superaría capacidad del sector Salud en México, alertan

El país no está preparado para hacer frente a una pandemia del coronavirus, consideró Juan del Bosque Márquez, director de un hospital privado.



El también ex diputado federal por Orizaba explicó que actualmente, no se ve que el sector salud esté tomando medidas entre la población pero también ésta, culturalmente, no está preparada.



Recordó que una situación similar se vivió en el 2009 con la aparición de la influenza AH1N1, que generó pánico entre la población, lo que generó casos de discriminación, pues si una persona estornudaba no la dejaban subir a los aviones ni a los autobuses, la sacaban de la escuela o del trabajo.



Agregó que el coronavirus existe y ya hay casos en Estados Unidos pero no se ven acciones por parte del sector salud.



Mencionó que a los médicos les corresponde tratar a los pacientes, diagnosticarlos y dar el tratamiento, pero al sector salud es el que debe tomar las campañas con la sociedad en sus manos.



Reconoció que se trata de una enfermedad nueva pero se debe ver qué acciones están tomando otros países y hacer lo propio aquí e informar a la población.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el riesgo del coronavirus fue reclasificado como alto y su letalidad, según datos de la Dirección General de Epidemiología, es de 2.8 por ciento.